Termine-Top-5 : Von Humor bis Hüttengaudi

von svz.de

erstellt am 06.Okt.2017 | 20:55 Uhr

Purple Schulz in Schwerin

Neben seinen zahlreichen Hits aus den 80ern und 90ern präsentierte Purple Schulz dort eine unterhaltsame Mischung aus Konzert, Kabarett und Comedy, wofür sich das Publikum allabendlich mit Standing Ovations bedankte. 2017/18 tourt der quirlige Kölner Songschreiber und Multi-Instrumentalist mit seinem brandneuen Album und dem aktuellen Programm „Der Sing des Lebens“ wieder durch die gesamte Republik

>> zur Veranstaltungsseite

Landmarkt auf Schloss Basthorst

Herbstzeit ist Landmarktzeit. Verbringen Sie einen schönen und geselligen Nachmittag auf dem Schlossgelände in Basthorst und staunen Sie über die Vielfalt der mecklenburgischen Handwerkskunst: Die Aussteller präsentieren Selbstgemachtes aus Keramik, Stein, Wolle, Holz, Filz, Glas und Perlen sowie originelle Pflanzen- und Blumenarrangements. Kaffee, Kuchen, regionale Köstlichkeiten und Livemusik versüßen den Besuch und für die kleinen Gäste gibt es wieder Ponyreiten, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Geöffnet ist von12:00 bis 17:00 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro, für Kinder bis 14 Jahre frei.

>> zur Veranstaltungsseite

Sinfonisches Orchester MV in der Pfarrkirche

Ein Konzert in der Pfarrkirche schließt am Sonntag um 16.30 Uhr ein Probenwochenende des Sinfonischen Orchesters MV in Güstrow ab. Präsentiert werden musikalische Werke der romantischen Epoche unter dem Motto „Ein feste Burg ist unser Gott“. Das Lied Martin Luthers wird in allen erklingenden Werken musikalisch in den Mittelpunkt gestellt.

>> zur Veranstaltungsseite

Petermännchen-Regatta

Segel setzen auf dem Schweriner Innensee. Mit dem „Petermännchen-Pokal“ veranstaltet der SSV am kommenden Wochenende die letzte Regatta für diese Saison. 60 Boote werden erwartet, zahlreiche ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz. Der erste Start beginnt am Sonnabend um 12 Uhr.

>> zur Veranstaltungsseite

Oktoberfest in Laage

Dirndl und Lederhosen sind am Samstag in Laage angesagt. Ab 20 Uhr wird im Albertinum Oktoberfest gefeiert. Der Förderverein Albertinum lädt dazu ein. Die Teterower Schalmeien und zwei DJs sorgen für die richtige Stimmung. Zum Auftakt wird, wie es sich gehört, ein Fass Bier angestochen.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.