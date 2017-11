Termine-Top-5 : Von Mittelalter bis Glitzer-Rock

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 10.Nov.2017 | 20:00 Uhr

Martensmarkt in Schwerin

Am Freitagabend wird der Martensmarkt traditionell feierlich eröffnet und stimmen sich die Kleinsten mit Liedern ein, bevor sie zum traditionellen Laternenumzug starten. Das ganze Wochenende bevölkern dann Gaukler und Händler die Stadt. Beim mittelalterlichen Markttreiben zu Ehren des hansestädtischen Gesandten bieten Händler Holz-, Filz- und Keramikarbeiten an historischen Ständen feil, Tavernen laden zum Aufwärmen ein, Knappen und Edelleute, Mägde und Ritter, Gaukler und Tänzer mischen sich unter das Volk, auf der Bühne erklingt mittelalterliche Musik und in imposanten Schalen flackert ein heimeliges Feuer.

Schlagerhits von Ost und West in Güstrow

Das Ernst-Barlach-Theater präsentiert am Sonntag die Schlagershow „Mokka-Milch-Eisbar“. Ausgehend von dem bekannten titelgebenden Schlager von Thomas Natschinski entwickelte die Regisseurin Birgit Lenz ein musikalisches Programm, das die Höhepunkte des DDR-Schlagers wieder aufleben lässt.

Finale der Lichtwoche in Rostock

Wärme, Licht und Energie in der dunklen Jahreszeit für die Hansestadt: Zum 16. Mal erwärmen die Stadtwerke Rostock mit der Lichtwoche den Universitätsplatz und die Innenstadt Rostocks. Doch ein Highlight steht noch bevor. Am Samstag gibt es um 18.30 Uhr die Inszenierung „NeuLich(t)“ mit Licht- und Lasershow und viele weitere Highlights zu sehen.

Laternenumzug in Parchim und Goldberg

Nach einer Andacht zum Martinstag in der Katholischen Kirche St. Joseph in Parchim folgen große und kleine Besucher mit ihrer Laterne am Sonnabend Martin auf seinem Pferd zum Martinsfeuer und zur Musik. Der Martinstag wird traditionell in Parchim ökumenisch begangen.

Auch nach dem Martinsspiel in der Kirchengemeinde Goldberg-Dobbertin findet ein Laternenumzug statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Rockshow mit Strass und Glitzer in Schwerin

Im Speicher wird es Sonnabend bunt, schrill und glamourös. „Sweety Glitter &The Sweethearts“ präsentieren ihrem Publikum eine außergewöhnliche Glamrock-Show. Ganz nach dem Motto Love, Peace and Rock´n´Roll agieren sie auf der Bühne. So unterhalten sie auch an diesem Wochenende die Fans mit guter Musik, Plateauschuhen, Glitzerfummeln und jeder Menge guter Laune.

