Termine-Top-5 : Von Ossi-Rock bis Taubengezwitscher

von svz.de

erstellt am 17.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Musikalische Zeitreise in Güstrow

„Die Ossis“ und das „Berlin String Ensemble“ präsentieren eine Zeitreise durch 30 Jahre DDR-Rockgeschichte im Ernst-Barlach-Theater. Unter dem Motto „OstRock Deluxe Klassik“ präsentieren sie Titel wie „Am Fenster“, „Bataillon d‘Amour“, "Alt wie ein Baum“ oder „Der blaue Planet“. "Die Ossis", deren Bandmitglieder aus der alten Ostrock-Szene stammen und deren musikalische Wurzeln bei "Rockhaus", "Scirocco", "WIR", den "Gauklern", der "Dirk-Michaelis-Band" und anderen Combos lagen, haben den Ostrock im Blut.

Musikalisches Jubiläum in Schwerin

Im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters wird am Sonnabend das 40-jährige Bestehen der Schweriner Singakademie gefeiert. Mit einem der ergreifendsten Werke des großen Romantikers Johannes Brahms , Ein deutsches Requiem, op. 45, stehen sie auf der großen Bühne. Das Jubiläumskonzert musizieren der Schweriner Laienchor und Gäste der Meininger und Suhler Kantorei gemeinsam mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin. Über 120 Chorsänger werden unter der musikalischen Leitung von Ulrich Barthel vereint sein.

Gospels erklingen in Dömitz

Gospelfans und solche, die es werden wollen, kommen am Sonnabend in Dömitz auf ihre Kosten. Ab 15 Uhr ist der Plater Gospelchor in der katholischen Kirche zu Gast. Er lädt die Besucher des Konzertes zum Mitsingen, Mitklatschen, Bewegen oder Entspannen ein. Das Repertoire des Chores reicht vom Afro-Gospel über Spirituals bis hin zum Pop-Song. Geboten wird ein sehr stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm mit fröhlichen und besinnlichen Tönen sowie Informationen zur Bedeutung und zur Entstehung der Gospelmusik.

Schau schöner Brieftauben in Rom

Zum Abschluss der Flugsaison organisiert die Reisevereinigung Parchim an diesem Wochenende eine Ausstellung . Sie findet in Rom in der Gaststätte „Zum Römer“ statt. Die Ausstellung ist am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Heute ab 10 Uhr werden die Tiere zudem bewertet.

Ensemblemitglied ganz privat

Im E-Werk Studio geht „Soundtrack meines Lebens“ in die sechste Runde. Die Besucher erhalten einen besonderen Einblick in das Leben eines Ensemblemitglieds. In 90 Minuten geht es in gemütlicher Atmosphäre um Persönliches über Flavius Hölzemann.

