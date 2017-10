Termine-Top-5 : Von Rockliebhabern und Schatzsuchern

vergrößern 1 von 1 Foto: Tilo Röpke (Archiv) 1 von 1

von svz.de

erstellt am 27.Okt.2017 | 20:00 Uhr

„LaubFeuer“ in Dammereez

Der Dammereezer Park erstrahlt am Sonnabend wieder im Fackellicht. Gut 50 Anbieter, darunter viele Partner der Biosphärenreservate Flusslandschaft Elbe und Schaalsee präsentieren an diesem Tag Künstlerisches, Handwerkliches und Kulinarisches.

Kulturnacht Schwerin

Bestaunen, was sonst verborgen bleibt: 21 Museen, Galerien und andere Spielstätten in Schwerin gewähren von 18 Uhr an Einblicke hinter die Kulissen.

Zoo lädt zum Lampionfest

Mit der Laterne auf Safari: Der Rostocker Zoo lädt am Sonnabend von 17 Uhr an zu einem Laternenumzug inklusive kleiner Köstlichkeiten und besonderen Unterhaltungsprogramm ein.

„ME-RO – Mestlin Rockt“

Im Kulturhaus, in dem einst berühmte DDR-Bands auftraten, heißt es am Sonnabend: Mestlin rockt! Mit dabei sind vier Bands, darunter die Thrash Metal Band aus Parchim „Trail of Blood“.

Lange Nacht der Museen in Rostock

Museen und Einrichtungen der Hansestadt öffnen am Sonnabend von 18 Uhr an, um Wissenswertes aus Geschichte, Traditionen und Schätze aus Kultur und Kunst zu vermitteln und ihre wertvollen Exponate zu präsentieren.

