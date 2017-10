Termine-Top-5 : Von tanzwütigen und wissbegierigen Nachtschwärmern

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 13.Okt.2017 | 20:00 Uhr

Traumland tanzt wieder hellwach

Die legendäre Großdisko in Spornitz erwacht zu neuem Leben. Los geht es am Sonnabend von 21 Uhr an mit der Traumland Revival Party.

Agroneum lädt zum Kürbisfest

Nach dem Motto „formvollendet rosig und rund“ sucht das Agroneum in Alt Schwerin bei seinem großen Kürbisfest am Sonntag die schönsten und schwersten Exemplare.

3. Klützer Kultournacht

Konzerte, Yoga, Theater, Tänze und mehr: Am Sonnabend öffnen die Kunst- und Kulturschaffenden der Stadt Klütz zum dritten Mal ihre Tore und Türen, wenn die Nacht hereinbricht.

Die großen „Nacht des Wissens“ in Schwerin

Am Sonnabend wird die Schweriner Wissenschaftswoche eingeleitet. 19 Unternehmen und Institutionen öffnen von 17 Uhr an ihre Türen und stellen modernste wissenschaftliche Anwendungen und aktuelle Diskussionsthemen vor.

Kunst aus MV in Schwaan

Kunst heute lädt am Sonnabend in die Kunstmühle Schwaan ein. Die Ausstellung kunst•WIRTSCHAFT stellt interessante Persönlichkeiten, spannende Orte und großartige Kunst aus Mecklenburg-Vorpommern vor.

