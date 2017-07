Schwerin : Von wegen händeringend gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Kita-Erzieher werden händeringend gesucht? Juliane Dumke kann es langsam nicht mehr hören. Denn obwohl ihre Bewerbungen bei so gut wie allen Schweriner Kita-Trägern auf dem Tisch liegen, gibt es für sie keine Chance, ihren Traumberuf zu erlernen. Liegt es daran, dass die Schwerinerin Seiteneinsteigerin ist und vor mehr als zehn Jahren erst einmal einen anderen Beruf erlernt hat? Dafür gibt es durchaus eine Erklärung: „Schon mit 16 hab ich mich für die Erzieherausbildung interessiert und mir deshalb in der Berufsberatung beim Arbeitsamt einen Termin geben lassen. Aber da hieß es dann: ,Tun Sie das bloß nicht, die Zahl der Kinder geht zurück – der Beruf hat doch keine Zukunft…‘“

Also orientierte sich Juliane Dumke um. Nachdem sie bei der Polizei nicht angenommen wurde, erlernte sie schließlich den Beruf der Kosmetikerin. Einen Beruf, der ihr durchaus Spaß machte und in dem sie sogar im Ausland Erfahrungen sammeln konnte – doch Geld verdienen konnte man damit nicht. Juliane Dumke wurde deshalb Verkäuferin in einem Drogeriemarkt. „Da bekam ich für 20 Wochenstunden mehr Geld als in einer 40-Stunden-Woche als Kosmetikerin.“ Zufrieden aber war sie nicht.

Als die Schwerinerin schließlich vor knapp drei Jahren Mutter wurde und später ihre kleine Tochter selbst in die Kita brachte, wurde der alte Berufswunsch wieder stärker. Zumal sie in der Kita der Kleinen eine Frau kennenlernte, die auch erst als Erwachsene umgesattelt hatte, zuerst Sozialassistentin wurde und nun in der Ausbildung zur Erzieherin steckt. „So wollte ich es auch machen und habe mich dann überall beworben, bei der Kita GmbH, bei freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden – für eine berufsbegleitende Ausbildung“, erzählt Juliane Dumke, die nur noch im Nebengewerbe einige wenige Kosmetikkunden betreut, ansonsten aber arbeitssuchend ist. Doch entweder bekam sie gar keine Antwort, oder es hieß, in diesem Jahr bilde man (noch) nicht aus. Dass die Landesregierung inzwischen den Weg für die neue dreijährige praxisorientierte Erzieherausbildung frei machte, änderte nichts an ihrer Situation. Einige Träger erklärten ihr auf Nachfrage, dass sie erst im kommenden Jahr mit dem neuen Ausbildungsgang starten würden, andere wollen es gar nicht tun. Mal redete man sich darauf hinaus, dass Juliane Dumke sich ja schließlich noch für die vierjährige Ausbildung beworben hätte. Dann wieder hieß es, es gebe an der beruflichen Schule einen Bewerberüberhang, nur wenn jemand abspringen würde, hätte sie vielleicht über die Warteliste Glück. Das aber widerspricht Zahlen, die das Bildungsministerium Ende letzter Woche veröffentlicht hat. Danach soll mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres für den neuen dreijährigen Ausbildungsgang an fünf Berufsschulstandorten im Land je eine Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern gebildet werden. Diese Klassenstärke wird aber nur an der Neubrandenburger Berufsschule erreicht. In der Beruflichen Schule Güstrow gibt es 14 Anmeldungen, in Rostock 22. Hier haben dem Ministerium zufolge sechs Bewerberinnen bzw. Bewerber allerdings noch keinen Träger gefunden, bei dem sie den praktischen Teil der Ausbildung absolvieren können. In Stralsund liegen 15 Bewerbungen vor, in Schwerin sind es 14 Anmeldungen, drei Bewerberinnen bzw. Bewerber haben auch hier noch keinen Ausbildungsbetrieb gefunden.

Juliane Dumke will nun noch einmal nachhaken. „Aufgeben kommt sowieso nicht in Frage, notfalls fange ich eben erst nächstes Jahr mit der Ausbildung an“, sagt sie.

von Karin Koslik

erstellt am 17.Jul.2017 | 20:55 Uhr