Kommentar : Vorwärts zu neuen Tagen!

von urei

11. Dezember 2019, 15:06 Uhr

Es sind die ersten verbalen Haken vor dem eigentlichen Fight: CDU und SPD bringen sich für den Wahlkampf 2021 in Stellung. War es gerade noch der Stellungskrieg im Funkloch, ist es nun der Streit um den Außenhandel. Die CDU will sich ihren Markenkern Wirtschaft nicht von den Sozialdemokraten klauen lassen - die aber schon längst mächtig dabei sind. Gerade eben haben sie CDU-Wirtschaftsminister Glawe die Aufsicht über die Deponie Ihlenberg entzogen und an SPD-Ressortchefs übertragen. Finanzminister Meyer übt sich hinter den Kulissen als Tourismus-Experte – auch da muss der zuständige Glawe oft zusehen. Und der Russlandtag geht auch auf das Konto der SPD. Das kann den Christdemokraten nicht schmecken. Jetzt rührt sich bei ihnen Widerstand – mit guten Argumenten. Ausweislich der Zahlen stagniert der Export tatsächlich, es geht nicht voran. Da helfen auch die schönen Worte Schwesigs nichts, zu denen gefühlt gerade Väterchen Putin und der Genosse der Gazprom-Bosse, Ex-Kanzler Schröder, huldvoll nicken. Deshalb ist es gut, dass die CDU nicht nur meckert, sondern auch Ideen wie die zu einem Ostsee-Anrainer-Tag vorantreibt. Das schärft ihr Wirtschaftsprofil, hilft aber vor allem dem Land.