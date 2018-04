Viele Kitas geschlossen : Warnstreik im öffentlichen Dienst - Großkundgebung in Schwerin

Die Verhandlungen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind festgefahren. Das stachelt den Kampfeswillen der Gewerkschaften an. Auch in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich Verwaltungsangestellte und Erzieherinnen an dem Warnstreik.

von dpa

12. April 2018, 10:00 Uhr

Hunderte Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Mecklenburg-Vorpommern haben am Donnerstagmorgen nach Gewerkschaftsangaben im Rahmen eines bundesweiten Warnstreiks die Arbeit niedergelegt. So blieben in Schwerin etwa zwei Drittel der kommunalen Kindertagesstätten geschlossen. Die Erzieherinnen beteiligen sich an dem Ausstand, mit dem die Arbeitnehmerseite ihren Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes Nachdruck verleihen will.

Die Gewerkschaften fordern für Beschäftigte der kommunalen und Bundesbehörden sechs Prozent mehr Geld, für die unteren Lohngruppen mindestens 200 Euro. Die bisherigen zwei Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben.

Für den Mittag ist in Schwerin eine zentralen Kundgebung geplant. Die Organisatoren rechnen mit etwa 800 Teilnehmern. Das wäre nach Angaben von Verdi-Sprecherin Diana Markiwitz im Land die bislang größte Arbeitskampfaktion in der laufenden Tarifauseinandersetzung.

Neben Erzieherinnen aus den kommunalen Kitas und der Stadtverwaltung Schwerins werden zu der Kundgebung auf dem Markt der Landeshauptstadt auch Verwaltungsangestellte aus umliegenden Kreisen und Ämtern, den bundeseigenen Wasser- und Schifffahrtsämtern sowie Mitarbeiter aus Krankenhäusern und von der Bundeswehr erwartet. Vom Warnstreik sind laut Markiwitz auch Verwaltungen in vielen anderen Städten des Landes betroffen, etwa in Rostock, Stralsund und Waren.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommerns hatte den Ausstand als unverhältnismäßig kritisiert. Nach Angaben von Verbandsgeschäftsführerin Gabriele Axmann sind in Mecklenburg-Vorpommern 270 im Verband organisierte kommunale Arbeitgeber mit mehr als 27 100 Beschäftigten und Auszubildenden von den Tarifverhandlungen betroffen.

Hinweis auf Verkehrsbeeinträchtigungen In der Zeit von 10:30 - 14:00 Uhr wurde für den heutigen Tag, durch die Gewerkschaft ver.di, eine Versammlung unter freiem Himmel in Schwerin angemeldet. Unter dem Thema "Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2018 - Wir sind es wert" wollen sich die 800 erwarteten Teilnehmer auf folgender Marschroute durch die Innenstadt bewegen: Bertha-Klingberg-Platz - Graf-Schack-Allee - Geschwister-Scholl-Straße - Goethestraße - Marienplatz - Wismarsche Straße - Arsenalstraße - Mecklenburgstraße - Schmiedestraße - Marktplatz. Auf der Marschstrecke kann es etwa von 11:00 - 12:30 Uhr zu temporären Verkehrseinschränkungen kommen. Weitere kurzzeitige Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs werden im Bereich der Werderstraße mit Abreise der Teilnehmer ab 14:00 Uhr erwartet. Es wird empfohlen, die Bereiche zur genannten Zeit zu umfahren.