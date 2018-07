Großbrand bei Groß Laasch : Wasserleitung gelegt: THW flutet den Wald

Nach Hubschrauber und Löschpanzer testen die Einsatzkräfte nun neue Mittel im Kampf gegen unterirdische Glutnester.

07. Juli 2018, 14:07 Uhr

Beim Löschen eines Waldbrands in der Nähe von Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden neue Einsatzmittel getestet. „Seit 6 Uhr pumpt das Technische Hilfswerk große Wassermengen in den Wald“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen. Hierfür seien Schläuche zu einem nahegelegenen Kanal gelegt worden.

Nachdem die Löscharbeiten trotz Einsatzes eines Hubschraubers und Löschpanzer seit Freitag nicht vorangegangen waren, habe man über andere Möglichkeiten nachgedacht. Auch ein großer Wassersprenger soll im Verlaufe des Tages hinzugezogen werden. Viele Einsatzkräfte seien im Einsatz, um Leitungen zu verlegen und die Wasserzufuhr zu organisieren. „Das Problem ist vor allem, dass es viele unterirdische Glutnester gibt“, berichtete der Sprecher weiter. Das sei am Freitag mit Hilfe einer Wärmebildkamera aus einem Hubschrauber bestätigt worden.

Das Feuer war am Mittwochabend auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich durch den trockenen Boden auch auf den Wald ausgebreitet.

Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg hatten die Löscharbeiten erschwert.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es knapp 800 Flächen, die durch Munition und andere Kampfmittel belastet sind. Demnach seien 3,9 Prozent der Landesfläche (90 000 Hektar) von Mecklenburg-Vorpommern betroffen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. In der Ostsee gebe es zusätzlich 37 Flächen mit rund 65 000 Hektar. Bei einem Waldbrand in Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mussten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwoch zurückziehen, weil dort Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg explodierten. Die Bundeswehr leistete daraufhin Amtshilfe und kam unter anderem mit einem Löschhubschrauber zum Einsatzort.