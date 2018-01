Erforschung der Müritz : Wasserpflanzen auf der Spur

Unterwasserwelt zu wenig erforscht. Deutschlands größter Binnensee vielfältiger als angenommen

von Winfried Wagner

21. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Unterwasserwelt der Müritz – des größten Binnensees in Deutschland – ist noch zu wenig erforscht. Deshalb soll es 2018 wieder eine mehrtägige Expedition mit dem Forschungsschiff „Aldebaran“ und Naturschutztauchern geben, wie der Leiter des Müritz-Nationalparks, Ulrich Meßner, der Schiffsbetreiber Frank Schweikert und die Müritzeum-Leiterin Andrea Nagel in Waren erklärten. Taucher hatten bei der ersten Erkundung im September 2017 Wasserpflanzen entdeckt, deren Vorkommen in der Müritz bisher nicht bekannt war. Ergebnisse waren am Mittwochabend im vollen Saal des Natur-Infozentrums Müritzeum vorgestellt worden.

„Es handelt sich um die Zerbrechliche Armleuchteralge, die es auch im Bodensee gibt, das Haarblättrige Laichkraut und den besonders seltenen Herbst-Wasserstern“, sagte Naturschutztaucherin Silke Oldorff. Der Herbst-Wasserstern sei bisher vorrangig in Schleswig-Holstein zu Hause. Eine vielfältige Pflanzenwelt unter Wasser sei Bedingung für eine vielfältige Fischwelt. Die Fische bräuchten eine Art Grundrasen aus bestimmen Algen zum Verstecken. „Wenn wir unsere Seen verstehen wollen, müssen wir unter Wasser mehr wissen“, erklärte die Taucherin und Leiterin des Nachbar-Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Zeichen für gute Qualität des Müritzwassers seien die Armleuchteralgen, auch das Vorkommen des kleinen Steinbeißers, dessen Süßwasserart in der EU besonders geschützt sei.

Foto: Silke Oldorff

Die Naturschutztaucher waren einmal vom Westufer der Müritz und vom Forschungsschiff aus in das „Kleine Meer“ getaucht – wie die Müritz auch genannt wird. Der See ist rund 30 Kilometer lang, hat mehr als 100 Quadratkilometer Wasserfläche und dient auch als Wasserreservoir für die Müritz-Havel-Wasserstraße nach Berlin und die Müritz-Elde-Wasserstraße nach Westen und Schwerin. Tausende Touristen erholen sich im Sommer an dem See, von dem ein schmaler Streifen am flachen Ostufer zum Müritz-Nationalpark gehört, der ihm seinen Namen gab.

Foto: Silke Oldorff

Oldorff sieht vor allem bei Sporttauchern Hilfsmöglichkeiten in der Forschung, wenn sich diese zu Naturschutztauchern ausbilden lassen. Die Interessen seien gleich: Beide wollten saubere Gewässer und eine große Artenvielfalt unter Wasser. Die meisten Taucher kennen auch schon Wasserpflanzen. „Von bundesweit 140 Wasserpflanzenarten muss man mindestens vier – die wichtigsten ,Störanzeiger’ – kennen.“ Seien etwa zu viel Raues Hornblatt und Kammlaichkraut in einem See, seien das Alarmzeichen.

In der Müritz sieht das aber besser aus, auch vielfältiger als im Schweriner See. Oldorff und ihre Tauchfreunde haben im „Kleinen Meer“ Pflanzen und Tiere fotografiert und untersucht. Von etwa 50 bekannten Müritz-Pflanzenarten habe man in kurzer Zeit 20 gefunden, das sei viel.