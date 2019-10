Denkmalpflege in Neubrandenburg : WBS 70-Hochhaussiedlung ist „schutzwürdiges Ensemble“

Die Neubrandenburger Hochhaussiedlung mit dem Riesen-Wandbild „Die Quelle“ ist nach Ansicht des Landesamtes für Denkmalpflege ein historisch wertvolles und schutzwürdiges Ensemble.

von Winfried Wagner

15. Oktober 2019, 11:06 Uhr

Die 15 Gebäude des Plattenbautyps WBS 70 seien „ein Zeugnis der Sozialpolitik der DDR“, sagte Jörg Kirchner vom Schweriner Landesamt auf einem Forum in Neubrandenburg. Die Hochhäuser mit 1100 Wohnungen seien im Gegensatz zu anderen Städten in der Grundsubstanz ursprünglich erhalten. Sie waren Anfang der 1980er Jahre entstanden, auch um die Bedeutung der Ex-DDR-Bezirksstadt Neubrandenburg hervorzuheben.

Weiterlesen: Internationale Plattenbau-Renaissance in Sicht

Vertreter zweier Wohnungsgesellschaften appellierten auf dem Forum am Montagabend als Eigentümer aber an die Stadt, weiter Modernisierungen unkompliziert zu ermöglichen. Die Stadt Neubrandenburg will das Gebäudeensemble unter Schutz stellen, weil es an Stadtentwicklung erinnert und für viele Neubrandenburger identitätsstiftend ist, wie es Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) beschrieb. Insbesondere das mehr als 30 Meter hohe Wandbild von Wolfram Schubert soll erhalten werden. Das Bild, das damals an den sowjetischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin und die „Quellen des Marxismus-Leninismus“ erinnern sollte, wird im Volksmund „Leiterplatte“ genannt.

Denkmale sind Anker der Geschichte

Der heute 93-jährige Schubert war damals Vorsitzender des Bezirksverbandes Bildender Künstler in Neubrandenburg und einer der einflussreichsten Künstler dieser Zeit, wie Kirchner sagte. Denkmale seien Anker der Geschichte und gäben den Menschen Gelegenheit, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Weiterlesen: Sanierung von Ex-DDR-Machtzentrum und jetzigem Rathaus startet

Das riesige Fliesenbild wurde von der zuständigen Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft bereits auf Stabilität geprüft, wie Geschäftsführer Frank Benischke sagte. Eine Restaurierung sei aber nicht vorgesehen. Er schätze, dass die von Mietern immer noch geschätzten Gebäude noch „bis 2050 oder 2060“ stehen, dann aber ihre Lebensdauer erreicht hätten. Rund zwölf Millionen Euro seien in Modernisierungen geflossen.