Trockenheit : Wenig Nachwuchs bei Kranichen

Nistgebiete schon im Frühjahr trocken, Brutpaare verlieren Jungvögel

von Birgit Sander

18. Juli 2019, 11:26 Uhr

Die in Deutschland heimischen Kraniche leiden enorm unter der Trockenheit. Viele Paare haben zwar ihre Brutreviere besetzt, aber nicht gebrütet, wie der Leiter des Nabu-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf bei Stralsund, Günter Nowald, am Donnerstag sagte.

Fuchs und Co machen Jagd auf Jungtiere

Viele Feuchtgebieten in denen die großen Vögel ihre Nester am Boden bauen, seien schon im Frühjahr trocken gewesen. «Wo es noch eine Handvoll Wasser gab, haben viele Brutpaare ihre Gelege oder die Jungvögel verloren.» Mit der zunehmenden Trockenheit seien Füchse, Dachse, Waschbären, Marder und Fischotter leicht an die Nester gekommen und hätten Eier und Jungtiere gefressen. Selbst einige Altkraniche seien ihnen zum Opfer gefallen. Dagegen haben die Störche in diesem Jahr viel Nachwuchs in den Nestern.