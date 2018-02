Wirtschaft : Weniger Firmeninsolvenzen in MV

Die anhaltend gute Konjunktur verschafft auch den Firmen in Mecklenburg-Vorpommern finanzielle Sicherheit.

von svz.de

15. Februar 2018, 19:00 Uhr

Wie in Deutschland insgesamt, ging auch im Nordosten die Zahl der Insolvenzen zurück. Im Jahr 2017 mussten in MV 245 Unternehmen ihre Zahlungsunfähigkeit anmelden. Das waren 70 Firmenpleiten weniger als im Jahr davor, wie aus den gestern veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei CRIF Brügel in Hamburg hervorgeht. Der Rückgang um 22 Prozent war der zweithöchste unter allen 16 Bundesländern. Nur im Saarland war die Entwicklung mit 29 Prozent weniger Insolvenzen besser. Gemessen an der Unternehmenszahl lag Mecklenburg-Vorpommern mit 44 Pleiten je 10 000 Firmen gleich hinter Bayern (43) auf Rang zwei, gleichauf mit Baden-Württemberg, das allerdings wie Berlin und Hessen 2017 eine wachsende Zahl von Firmenpleiten zu verzeichnen hatte.

Die durch Firmeninsolvenzen verursachten Schäden summierten sich im Jahr 2017 in Deutschland auf 30,5 Milliarden Euro. Das waren 3,5 Milliarden Euro mehr als 2016. Als Grund für den beträchtlichen Anstieg gelten die Pleiten von Großunternehmen wie Air Berlin, Alno, der Rickmers Holding oder SolarWorld. Acht von zehn insolventen Unternehmen haben laut Bürgel aber nicht mehr als fünf Mitarbeiter.

Bundesweit mussten im Vorjahr 20 276 Unternehmen Insolvenz anmelden. Das waren 6,9 Prozent weniger als 2016 und ein neuer Tiefstand seit Einführung der neuen Insolvenzordnung im Jahr 1999.