Corona-Pandemie : Weniger Schüler in Quarantäne und sinkende Inzidenz

Kinder und Jugendliche sind in Mecklenburg-Vorpommern nach Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) noch immer öfter von Corona-Infektionen betroffen als der Durchschnitt der Bevölkerung. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 0- bis 17-Jährigen laut Landesamt am Donnerstag bei 3744 nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Über alle Altersgruppen hinweg wurde zuletzt ein Wert von 2366 gemeldet.

Allerdings zeichnet sich bei Kindern und Jugendlichen eine leicht rückläufige Tendenz bei den Neuinfektionen ab. Seit dem Höchststand der Inzidenz von 4369 am 17. März gehen die Werte kontinuierlich zurück - innerhalb einer Woche um etwa 600. Nach Angaben des Bildungsministeriums finden in den Schulen unverändert drei Tests pro Woche statt. Auch andere...

