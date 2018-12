Video von Manitschka : Wenn eine kleine Prinzessin nicht aufstehen will...

Im Sommer haben wir hier über das kleine Rehkitz Manitschka berichtet. Heute hat uns die Pflegemutti dieses Video von Manitschka geschickt.

von Susan Ebel

09. Dezember 2018, 19:30 Uhr

Erinnert ihr euch noch an Manitschka? Im Sommer haben wir hier über das kleine Rehkitz berichtet. Heute hat uns die Pflegemutti dieses Video von Manitschka geschickt. Die kleine Prinzessin wollte einfach nicht aufstehen. Bei diesem Wetter können wir das aber absolut verstehen. Manitschka hat sich inzwischen an das Leben in der Einrichtung auf Rügen gewöhnt, wie uns Peggy Mitschker mitteilte.