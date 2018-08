Gesundheit : Wieder mehr Organspender

Anstieg im ersten Halbjahr: MV gemessen an der Einwohnerzahl bundesweit an der Spitze.

von Birgit Sander

20. August 2018, 05:00 Uhr

Die Zahl der Organspenden hat in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Rückgang wieder zugenommen. Im ersten Halbjahr 2018 registrierte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) für das Land 67 gespendete Organe von 20 Spendern. Im ersten Halbjahr 2017 waren es nur 41 Organe von 13 Spendern, wie aus einer Statistik der Stiftung hervorgeht. Auch bundesweit stiegen die Zahlen nach einem steten Rückgang und einem Tiefpunkt 2017 in diesem Jahr wieder an.

Mecklenburg-Vorpommern lag trotz der niedrigeren Spendenzahl im vergangenen Jahr im Bundesvergleich weiterhin an der Spitze. 2017 spendeten im Land 27 Menschen nach ihrem Tod ein Organ. Das ist früheren Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge eine Quote von 16,8 Spendern je einer Million Einwohner. Bundesweit gab es 2017 insgesamt 797 Organspender, das entspricht einer Quote von 9,7 Spendern je einer Million Einwohner. Die Zahl der Organübertragungen in MV erhöhte sich im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum von 14 auf 16. In Deutschland insgesamt gab es eine Zunahme der Transplantationen von 1410 auf 1623.

Für die Stiftung Organtransplantation steht mittlerweile nicht mehr eine angeblich mangelnde Spendenbereitschaft der Bevölkerung im Mittelpunkt der Diskussion, sondern die Forderung nach besseren Strukturen und Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser. Dazu gehörten klar definierte Rechte und Pflichten für Transplantationsbeauftragte ebenso wie eine dem Aufwand entsprechende Vergütung der Entnahmekrankenhäuser. Zudem würden mögliche Organspender immer seltener erkannt und gemeldet. Dies habe eine deutschlandweite Untersuchung der Behandlungsfälle von Patienten mit schwerer Hirnschädigung zwischen 2010 und 2015 gezeigt.