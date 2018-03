Jagd in MV : Wildpreise: Sinkflug als Chance

Pürzelprämie: Knapp 20 000 Wildschweine wurden in den vergangenen vier Monaten geschossen – Vermarktung hakt noch immer

von Katja Müller

31. März 2018, 16:00 Uhr

Reichlich Schwein gehabt, das können die Jäger im Land von sich behaupten. Aber das Soll von 80 000 Wildschweinen, das Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ausgegeben hat, ist noch nicht erreicht. Im vergangenen Dezember hatte das Schweriner Agrarministerium die Jäger zum verstärkten Abschuss von Schwarzwild aufgefordert, um so das Risiko des Einschleppens der Afrikanischen Schweinepest aus Osteuropa zu reduzieren. 3370 Anträge sind bislang von Jägern eingegangen. Insgesamt wurden 18 432 Stücken Schwarzwild erlegt. „Die bislang ausgezahlte Aufwandsentschädigung beträgt Ende März 460 800 Euro“, sagt Ministeriums-Sprecherin Martina Plothe.

Auf den Tag genau läuft die Zahlung in Form der Pürzelprämie noch ein Jahr. Jetzt, da die Zeit der Drückjagden vorbei ist, wird zunächst die Entschädigung für Hundeführer ausgesetzt. In den vergangenen drei Monaten gab es beim Ministerium 601 Anträge. Es wurden insgesamt 32 450 Euro an die Jagdhundführer ausgezahlt.

Mit der Angst vor der drohenden Afrikanischen Schweinepest sind auch die Wildbretpreise in den Keller gerutscht. Vielerorts lag der Preis für Wildschweinfleisch noch deutlich unter 50 Cent (wir berichteten). Auch Forstamtsleiter Christian Lange aus Friedrichsmoor sieht diese Entwicklung mit Sorge, aber auch eine Chance: „Die Diskussion um Wildbretvermarktung wurde in Gang gebracht, und so bitter der Preisabfall auch war, aber immerhin haben wir auch Konsumenten angesprochen, die bislang nie über Wildbraten nachgedacht haben.“ Der Forstamtsleiter warnt aber davor, Wild als Ramschware zu veräußern. „Das ist ein hochwertiges Lebensmittel“, betont er. Christian Lange fordert, dass sich nun Jäger und Verarbeiter wie auch Vermarkter an einen Tisch setzen. Auf „Zeichen von oben“ brauche niemand zu warten. Vielmehr gehe es darum, die Ware ins rechte Licht zu rücken und die Chance zu sehen. Aktionen wie die Kampagne des Deutschen Jagdverbandes (DJV) „Wild auf Wild“ hätten bereits positive Signale gesetzt. „Doch wir müssen eben auch die Nicht-Jäger erreichen, die Konsumenten ohne Wild-Erfahrung“, sagt Christian Lange. So ist er nicht nur Mitglied in der „Task Force ASP“ des Landwirtschaftsministeriums, sondern war auch bei ersten Gesprächen zwischen der Fleischverarbeitung und der Jägerschaft dabei. „Für Abwarten ist in beiden Fällen keine Zeit, sondern es ist Einsatz gefragt. Und der darf gern von allen kommen“, lautet sein Appell. Im Bereich der Landesforst wurden seit dem 1. Dezember 2017 insgesamt 2000 Stücken Schwarzwild zur Strecke gebracht. Die Vermarktung laufe dafür unter anderem über einen Wildbrethändler.

Die Forstämter haben vorgeschriebene Preise. Jedem anderen Waidmann sei es hingegen freigestellt, sich einen regionalen Abnehmer für sein Wildbret zu suchen. „Vielleicht klappt das besser, wenn sich die hiesigen Jäger zusammenschließen“, sagt der Forstamtsleiter. Ein Patentrezept habe er nicht in der Tasche. Aber: „Miteinander reden hat bislang immer geholfen“, ergänzt er.

