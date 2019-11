Leserfotowettbewerb „Blende 2019“ : Willkommen in der Welt der Bilder

Endspurt beim Leserfotowettbewerb „Blende 2019“ in Schwerin.

von Volker Bohlmann

30. November 2019, 05:00 Uhr

Lasershows am Leuchtturm in Warnemünde, abendliche Beobachtungen am Schweriner Schloss, die Welt der Blumen im Nordwesten Mecklenburgs und Wetterphänomene in der Prignitz – die Motivvielfalt beim Regionalausscheid zum 45. Leserfotowettbewerb „Blende 2019“ ist enorm. Wir sind schlichtweg von der Kreativität unserer Leser begeistert, die mit offenen Augen und der Kamera durch heimatliche Gefilde und den Urlaub streifen. Mehr als 400 eingereichte Bilder von 85 Autoren erzählen von ihren Erlebnissen und Geschichten. Im Ergebnis hatte es unsere Jury nicht leicht oder besser formuliert: die Qual der Wahl.

Bis zur Verkündung der Wettbewerbsergebnisse im Januar möchten wir Sie, liebe Leser und Teilnehmer, noch ein wenig auf die Folter spannen. Unter all den jurierten Fotos suchen wir ab heute das Lieblingsmotiv unserer Leser. Schauen Sie auf diese Bildauswahl. Lassen Sie sich inspirieren und treffen Sie auf unserer Internetseite www.svz.de Ihre ganz persönliche Wahl. Das Bild mit den meisten Stimmen erhält am Tag der Preisverleihung einen Extrapreis, ein Fanpaket aus dem medienhaus:nord.

Eine Stimmenabgabe ist bis zum 7. Januar 2020 möglich. Anschließend laden wir alle erfolgreichen Fotografen und Partner zur Preisverleihung in das medienhaus:nord nach Schwerin ein. Die Auszeichnung findet am 15. Januar 2020 um 18 Uhr statt. Drei Hauptpreise im Wert von 500 Euro und Ehrungen warten auf alle erfolgreichen Teilnehmer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und natürlich die gemeinsame Bilderschau. Alle prämierten Fotos erhalten einen Zugang zum bundesweiten Ausscheid mit unserem Partner Pro-Photo. Damit steigt die Chance auf einen der Gewinne im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro.