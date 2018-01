Feiern Sie mit uns! : Wir lassen das Pressefest wieder aufleben

medienhaus:nord veranstaltet am 22. April eine Neuauflage. Wir suchen Leser-Fotos früherer Pressefeste

von Franziska Sanyang

22. Januar 2018, 05:00 Uhr

„Röcke flogen und Beine wirbelten“ – der Titel des Zeitungsberichts zeugt von der fröhlichen Atmosphäre beim 15. Pressefest unserer Zeitung im Jahr 1970. Überall wurde getanzt, beliebte Künstler traten auf und das bunte Programm hatte für Klein und Groß viel zu bieten. Ganz Schwerin war in bester Volksfeststimmung.

Und diese, liebe Leser, wollen wir in diesem Jahr für Sie wieder aufleben lassen. Denn wir veranstalten – in einem etwas familiäreren Umfang als gewohnt – eine Neuauflage der Traditionsveranstaltung, mit der viele von Ihnen groß geworden sind. Am 22. April heißen wir alle Leser herzlich willkommen zu unserem Pressefest in Schwerin.

An diesem Sonntag präsentieren wir Ihnen die Arbeit unseres Verlags, eine gläserne Redaktion kann besichtigt werden und natürlich gibt es auch eine große Tombola mit vielen Gewinnen. Regionale Händler freuen sich auf Besuch an ihren Ständen, auf den Bühnen werden neben Sängern und Bands auch Künstler aus der Region auftreten.

Welche Höhepunkte noch auf Sie warten, lesen Sie in den nächsten Wochen in Ihrer Zeitung. Sie dürfen gespannt sein auf viele Überraschungen!

Bis dahin können Sie in den Erinnerungen vergangener Pressefeste schwelgen – und uns daran teilhaben lassen. Haben Sie noch alte Fotos , die die besondere Stimmung, die Menschenmassen oder auch Sie selbst auf einem unserer Pressefeste zeigen?

Schicken Sie uns diese und erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dem damals jährlich stattfindenden Spektakel? Welche besonderen Begegnungen hatten Sie? Vielleicht hat sogar eine Liebesgeschichte ihren Anfang auf einem unserer Pressefeste genommen? Was auch immer Ihnen im Gedächtnis geblieben ist – wir freuen uns auf Ihre Einsendungen (Adresse dazu in dem Infokasten unten).

Außerdem wollen wir Ihre Erinnerungen teilen – die besten Fotos und die Geschichte dahinter veröffentlichen wir in unserer Zeitung. So können wir uns gemeinsam an diesen spaßigen Teil unserer Zeitungsgeschichte erfreuen und erinnern.

Übrigens, ein Erlebnis eines Pressefestes war für Sie besonders, aber Sie haben kein Foto dazu? Auch dann freuen wir uns sehr über Ihre Geschichte und Einsendung!

„Weißt du noch damals...“ Pressefest-Fotos gesucht

Vielen Lesern sind unsere Pressefeste in besonderer Erinnerung geblieben. Schicken Sie uns Ihre alten Pressefest-Fotos und Ihre Geschichte dazu. Wir freuen uns auch über Erzählungen ohne Bild! Einsendungen richten Sie bitte postalisch an:



medienhaus:nord, Stichwort: „Pressefest“, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin,



oder per E-Mail an: pressefest@medienhausnord.de



Bitte zur Kontaktaufnahme Ihren vollen Namen, Adresse sowie Telefonnummer angeben. Die besten Einsendungen veröffentlichen wir in der Zeitung.