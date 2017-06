Stadtwette : Wittenburg braucht 100 Verrückte

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Aufregung gestern in aller Frühe in Wittenburg: Am Alpincenter versammeln sich Feuerwehrleute, Stadtoberhaupt, Kinder, die Betreiber des Schneeparadie- ses, etliche Schaulustige und jede Menge Kameras und Mikrofone. Das Radio sendet live, das „Nordmagazin“ strahlt gestern ab 19.30 Uhr einen längeren Bericht aus. Doch was war da los in aller Herrgottsfrühe?

Moderatorin Susanne Grön und ihr Team von NDR 1 Radio MV hatten im Vorfeld der Sommerparty, die am Sonnabend wieder Tausende von Menschen an die Bühne nach Wittenburg locken wird, die Stadtwette mitgebracht. Und die hat es tatsächlich in sich. Passend zum „coolen Ort“ war die Wette in einem Eisblock verpackt, der von der Feuerwehr freigesägt werden musste. Und dann das: Der Sender wettet, dass die Wittenburger es nicht schaffen, am Sonnabend 100 Menschen, die als Märchenfigur verkleidet sind, vor die große Showbühne zu bekommen, die den Hit „Hamma“ miteinander singen.

Wohl oder übel fühlen sich die Gäste an „Wetten, dass...“ erinnert, doch den Gottschalk macht hier die sympathische Moderatorin Susanne Grön. Sie erklärt, dass bei den Märchenfiguren unbedingt auch Wittenburgs Wassernixe Undine, die Bremer Stadtmusikanten, Schneewittchen und die sieben Zwerge dabei sein müssen. Nicht leicht also für die Gastgeber, die in ein paar Tagen nun genügend Kostüme und Märchenfans auftreiben müssen. „Wir schaffen das. Wir brauchen halt 100 Verrückte. Und die finden wir in Wittenburg“, sagt Feuerwehrchef Jörg Rausch. Auch Bürgermeisterin Dr. Margret Seemann freut sich auf die riesige Party am Alpincenter. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hin bekommen“, sagt sie gestern gegenüber unserer Zeitung.

Wenn alle „Verrückten“ der Stadt und der Region zusammenhalten und die Wette gewinnen, will der Sender am Sonntag ab 11 Uhr alle in das Alpincenter einladen, die sich an der Aktion beteiligen, heißt es von Moderatorin Susanne Grön. Es kommt wohl aber auch darauf an, in welcher Verfassung die Protagonisten am Sonntagmorgen sind, wenn sie mit Culcha Candela und Pohlmann, den Stargästen der ersten Sommertour, bis spät in die Nacht gefeiert haben.

von

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr