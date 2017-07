Malchin : Wodka in der Schule: 16-Jährige erleidet Alkoholvergiftung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eine Schülerin der Realschule Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat während der Unterrichtszeit fast eine ganze Flasche Wodka getrunken und daraufhin eine Alkoholvergiftung erlitten. Die Schülerin sei von einer 16-Jährigen bereits am Freitagmorgen dazu verleitet worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war das Mädchen, das den Alkohol mitgebracht hatte, selbst keine Schülerin der Realschule. Sie habe sich unberechtigten Zutritt in das Gebäude verschafft und müsse sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruches verantworten. Die Schülerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

von Katharina Meyer

erstellt am 03.Jul.2017 | 13:50 Uhr