Video: Großbrand in Rostock : Wohnhaus steht in Flammen: Bewohner muss zusehen

Ein Einfamilienhaus in Evershagen steht lichterloh in Flammen - der Bewohner kann sich retten

von Stefan Tretropp

08. Februar 2018, 20:19 Uhr

Großbrand in der Hansestadt: Im Rostocker Stadtteil Evershagen kam es am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr zunächst zu einem Carportbrand, der dann aber auf das direkt angrenzende Wohnhaus übergriff. Dieses stand innerhalb kürzester Zeit lichterloh in Flammen.

Der Bewohner des Einfamilienhauses im Anne-Frank-Weg konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten und musste hilflos zusehen, wie sein Zuhause niederbrannte.

Die Feuerwehr wurde bei diesem Einsatz vor gleich mehrere Probleme gestellt. Das Gebäude befand sich am Ende einer engen Straße, die zudem eine Sackgasse war. Die großen Fahrzeuge konnten sich nur hintereinander aufgereiht stellen, ein Drehen oder Wenden war nicht möglich.

Durch die enorme Rauch-und vor allem Hitzeentwicklung bei dem riesigen Feuer, war ein Innenangriff undenkbar. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen nur von außen bekämpfen. Mit einer Drehleiter wurde das Feuer zusätzlich von oben abgelöscht. Da Minusgrade herrschten, fror das Löschwasser immer wieder ein, was die Arbeit der Feuerwehr zusätzlich enorm erschwerte.

Das Auto im Carport verbrannte vollständig und auch das Wohnhaus wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Straße wurde durch die Einsatzfahrzeuge komplett blockiert. die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen.