Schwerin/Rostock : Yoga und Qi Gong am Strand und im Park

Wenn das Wetter mitspielt, werden Besucher des Schweriner Schlossgartens heute am späten Nachmittag Zeuge werden, wie unter freiem Himmel etwa 100 Frauen und Männer bewusst atmen und langsame, geschmeidige, aber doch kraftvolle Bewegungen vollführen. Qi Gong im Schlossgarten ist der Auftakt zu den diesjährigen Sommerkursen der AOK Nordost – zumindest in der Landeshauptstadt. Am Stettiner Haff in Ueckermünde haben sie bereits am Freitag begonnen, am Warnemünder Strand am Montag.

Doch nicht nur die größte Krankenkasse im Land setzt in den kommenden Sommermonaten auf Bewegung unter freiem Himmel. Auch der Botanische Garten der Universität Rostock lädt zusammen mit der Yogalehrerin Nicole Wilken heute zum ersten Mal dazu ein, an der frischen Luft etwas für Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Gebraucht werden lediglich Lust, einmal etwas Neues auszuprobieren, bequeme Kleidung und geeignete Matte oder Decke sowie Kuschelsocken für die Tiefenentspannung.

„Als Gesundheitskasse bieten wir schon immer Gesundheitskurse an – und die werden auch gut besucht“, so AOK-Sprecher Markus Juhls. Mit den Sommerkursen wolle die Kasse weitere Bewegungsmuffel aktivieren – „indem wir besonders schöne Locations ausgewählt haben: den Schweriner Schlossgarten, den Schlosspark Ludwigslust, den Strand von Warnemünde oder den Ueckerpark am Stettiner Haff“.

Schon zum siebten Mal liefen die kostenlosen Kurse, zu denen sich niemand anmelden muss und bei denen auch mitmachen kann, wer bei einer anderen Kasse versichert ist. Wer zwischendurch beispielsweise in den Urlaub fährt, kann auch nur an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen, versichert Juhls. Landesweit hätten im vergangenen Sommer mehr als 1000 Personen mitgemacht – auch er selbst, verrät der Pressesprecher: „Ich habe vor dem Qi Gong meinen Blutdruck gemesssen und danach – und was soll ich sagen: Er war deutlich gesunken.“

Termine und Treffpunkte >Qi Gong im Schweriner Schlossgarten, 14.6. bis 19.7, jeweils mittwochs 17 bis 18 Uhr, Treffpunkt: Eingang Schleifmühle an der Alexandrinenstraße >Qi Gong im Ludwigsluster Schlosspark, 3. 7. bis 7.8. jeweils montags 16 bis 17 Uhr, Treffpunkt: Rasenfläche vor der Grotte >Sommer-Yoga im Botanischen Garten Rostock, 14.6. bis 30.8 . jeweils mittwochs 16.30 bis 17.45 Uhr (Anmeldungen unter nicole@wonnewelle.de) >Yoga am Warnemünder Strand, 31.7. bis 4.9. jeweils montags 18 bis 19 Uhr, Treffpunkt: AOK Active Beach, Aufgang 12 >Qi Gong am Warnemünder Strand, 12.6 . bis 17.7. jeweils montags 18 bis 19 Uhr, Treffpunkt: AOK Active Beach, Aufgang 12 >Yoga am Haff in Ueckermünde, 9.6. bis 28.7. jeweils freitags 17 bis 18.15 Uhr, Treffpunkt: Altes Bollwerk/Ueckerpark





von Karin Koslik

erstellt am 14.Jun.2017 | 08:00 Uhr