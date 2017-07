Quote von 58 Prozent : Zahl der Kita-Kinder gestiegen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Immer mehr Eltern in Deutschland nutzen den Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Am 1. März dieses Jahres wurden rund 763 000 Kinder unter drei Jahren in einer Kita, einer Krippe oder von einer Tagesmutter betreut. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern weiter mitteilte, waren das 5,7 Prozent oder 41 300 Kinder mehr als im Vorjahr. Während Länder wie Hamburg, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein Zuwächse von gut zehn Prozent verzeichneten, stieg im Osten die Betreuungsquote nur noch marginal. In Mecklenburg-Vorpommern nahm die Zahl der betreuten Kleinkinder mit 1,9 Prozent an wenigsten zu. Als Ursache nannten die Statistiker die bereits in der Vergangenheit hohen Betreuungszahlen in den ostdeutschen Flächenländern.

„Wir sind mit unseren U3-Betreuungsangeboten schon da, wo die allermeisten Länder erst noch hinkommen wollen. Mit einer Quote von etwa 58 Prozent bei den unter Dreijährigen liegen wir bundesweit im Spitzenfeld“, konstatierte Landes-Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Im Bundesdurchschnitt beträgt die Betreuungsquote 32,7 Prozent.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre stieg die Zahl der Betreuungsplätze in MV um gut 6000 auf annähernd 23 000, fast 19 000 davon in Kitas. Darauf ruhe sich die Landesregierung jedoch nicht aus. Wo zusätzlicher Bedarf bestehe, würden weitere Plätze geschaffen, versicherte Drese. Die duale Erzieher-Ausbildung, die im September starten soll, sei zudem darauf gerichtet, dass für die Einrichtungen auch künftig genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stehe.

Bundesweit waren die meisten Kinder in Kitas oder Krippen untergebracht (84,6 Prozent). Tagespflegemütter oder -väter nutzten 15,4 Prozent der Eltern. In Deutschland gab es zum Stichtag 1. März 55 266 Einrichtungen wie Kitas oder Krippen und 43 951 Tagespflegepersonen. Bei beiden war gemessen am Vorjahr ein leichter Zuwachs von 0,6 beziehungsweise 1,4 Prozent zu verzeichnen.

Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.