Schwerin : Zeitungsbotin findet neugeborenes Baby vor Haustür

In einer Plattenbausiedlung im Stadtteil Mueßer Holz ist am frühen Morgen ein Säugling ausgesetzt worden. Der erst wenige Stunden alte Junge, über dessen Mutter noch nichts bekannt ist, wird nun im Krankenhaus versorgt.

von Ben Kendal/ anns

23. März 2018, 07:51 Uhr

Eine Zeitungsbotin hat am frühen Freitagmorgen vor einer Haustür im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz einen neugeborenen Jungen gefunden. Durch Schreie wurde sie gegen 5 Uhr auf den in eine Decke eingewickelten Jungen aufmerksam und informierte sofort die Rettungskräfte.

„Als diese in der Ziolkowskistraße eintrafen, war der Säugling zwar unterkühlt, es ging ihm aber den Umständen entsprechend gut. Mit einem speziellen Kinderkrankenwagen wurde er sofort in die Helios Kliniken gebracht", so Polizeisprecher Steffen Salow.

Wer die Mutter des Jungen ist, wie es ihr geht und warum sie ihr Neugeborenes vor der Tür des Mehrfamilienhauses ablegte, ist bisher unklar. „Die Kriminaltechnik ist momentan vor Ort, um mögliche Spuren zu sichern. Auch ein Diensthund ist im Einsatz", so Salow. Im Verlauf der Vormittags erhoffen sich die Beamten durch Befragungen der Nachbarn außerdem weitere Hinweise.