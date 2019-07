A 20 : Zeitweise Vollsperrung: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Grevesmühlen und Schönberg

Ein 76-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mehrfach mit der Mittelschutzplanke kollidiert und noch vor Ort auf der A20 zwischen Grevesmühlen und Schönberg verstorben.

von Polizei/svz

01. Juli 2019, 09:11 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Viele Kollisionen mit der Schutzplanke

Der 76-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rostock kam während der Fahrt aufgrund eines Krampfanfalles nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit seinem Auto immer wieder mit der Mittelschutzplanke. Nach dem letzten Kontakt mit der Mittelschutzplanke blieb das Auto - eingekeilt unter der Schutzplanke - auf der Überholspur stehen.

Der Fahrzeugführer verstarb während der Erstversorgung an der Unfallstelle. Die Beifahrerin und Ehefrau des Toten blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die A 20 in Richtung Lübeck für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden. Am Fahrzeug und der Baulast entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro.