Antiterror Einsätze in MV : Ziel der Razzien war "Prepper"-Gruppe

von Iris Leithold

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:13 Uhr

Die Rechtsterror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern vor einer Woche hat sich einem Medienbericht zufolge gegen Mitglieder einer sogenannten Prepper-Gruppe mit dem Namen "Nordkreuz" gerichtet. Gründer der Gruppe sei ein Polizist und langjähriger LKA-Beamter, berichtet das NDR-Magazin Panorama. Der Begriff Prepper ist vom englischen "to be prepared" (vorbereitet sein) abgeleitet. Prepper wollen für den befürchteten Zusammenbruch der staatlichen Ordnung gewappnet sein. Es gibt auch eine Preppergemeinschaft Deutschland, die sich auf ihrer Internetseite von Rechts- und Linksradikalen distanziert.

Auch das Haus des Polizisten sei von der Razzia betroffen gewesen, er gelte aber als nicht tatbeteiligter Dritter, heißt es in dem Beitrag. Gegen einen Rechtsanwalt und einen Polizisten ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Sie sollen eine befürchtete Staatskrise als Chance gesehen haben, Vertreter des politisch linken Spektrums mit ihren Waffen zu töten. Insgesamt hatte die Bundesanwaltschaft die Häuser von sechs Personen durchsuchen lassen, vier davon gelten als nicht tatbeteiligte Dritte.

Nach Recherchen von Panorama gehören alle sechs zur Gruppe "Nordkreuz". Dort seien mehrere Dutzend "Prepper" aus dem Nordosten Deutschlands organisiert. Bei den Treffen spreche man etwa über Trinkwasseraufbereitung oder Haltbarmachen von Nahrung, erklärte der Polizist und langjährige LKA-Beamte den Panorama-Journalisten nach Angaben des Senders. Außerdem treffe man sich zum gemeinsamen Schießtraining, alle Waffen seien angemeldet.

Das Schweriner Innenministerium hat dem Sender zufolge keine Konsequenzen bei dem Beamten gezogen. Es lägen dem Ministerium bisher keine Ermittlungsergebnisse des Generalbundesanwalts vor, die disziplinarrechtliche Maßnahmen begründen würden.