Fischerei vor dem Aus? : Zu hohe Dieselpreise: Ostseefischer bleiben in den Häfen

Dezimierte Fischbestände, sinkende Fangmengen und weniger Absatz in der Corona-Pandemie: Die Ostseefischerei in Mecklenburg-Vorpommern steckt in einer tiefen Krise. Nun kommen hohe Dieselpreise hinzu.

Viele Ostseefischer im Nordosten bleiben wegen extrem gestiegener Kraftstoffpreise in den Häfen liegen. „Aktuell lohnt es sich nicht“, sagte Michael Schütt von der Fischereigenossenschaft Peenemündung der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt fuhr demnach nur noch einer der 15 Genossenschaftsfischer aus dem Krösliner Ortsteil Freest (Landkreis Vorpommern-...

