Video: Harry Potter wird 20 : Zwei Jahrzehnte Zauberschule

Die Geschichte von Harry Potter begann schon 1990. Autorin J. K. Rowling saß in einem Zug nach London – und auf einmal sah sie ihn vor sich: den dürren Jungen mit Rundbrille, der markanten Narbe auf der Stirn und den magischen Kräften. Erst sieben Jahre später, am 26. Juni 1997, erschien der erste Teil der Harry-Potter-Saga. Mittlerweile wurden 400 Millionen Exemplare verkauft. Nur die Bibel und die Mao-Bibel verkauften sich besser.

Von Harrys Büchern verzaubert

Es war nach dem zweiten Teil, „der Kammer des Schreckens“. Seine Schwester gab ihm den Tipp. Er solle doch einmal anfangen, Harry Potter zu lesen, eine fantastische Welt voller Zauber und Magie. Richtig überzeugt war er nicht. Die ersten 100 Seiten waren zäh. Das Buch hätte ihn nicht abgeholt, sagt er. Als stünde er am Gleis 9 3/4 und der Hogwarts-Express führe ohne ihn los. Was für ein Gedanke das heute ist! Harry Potter und nicht abgeholt werden. Axel Göttsch muss über sich selbst schmunzeln. Aber damals war irgendwie alles anders. Gelernt hat er Grafik-Design; Buchhändler wurde er erst auf dem zweiten Bildungsweg.

Heute führt Göttsch einen kleinen Buchladen in der Buschstraße in Schwerin, 1500 Bücher auf 55 Quadratmeter. Die Harry-Potter-Bände sind ein wenig versteckt, Kinder-Abteilung, direkt neben „City Crime“ und „Kekse im Kosmos“. Zurzeit liegen nur zwei Bücher aus: „Der Stein der Weisen“ und „die Kammer des Schreckens“. Es sind neue Auflagen des Verlags, illustrierte Fassungen, 27 mal 24 Zentimeter groß und 1445 Gramm schwer. „Wunderschön“ seien sie, sagt Göttsch. Harry Potter ist für ihn mittlerweile Bestandteil der Literaturgeschichte, ein Klassiker.

Die frühesten Anhänger, die Harry Potter vor 20 Jahren angefangen haben zu lesen, kommen heute mit ihren Kindern in seine Buchhandlung und kaufen die Bücher für ihren Nachwuchs. „Harry Potter spielt mit einer ganz bestimmten Magie und einer großartigen Fantasie, die kleine und große Leser mitnimmt. Es sind einmalige Welten, die von J.K. Rowling aufgebaut worden sind.“ Göttschs Lieblingscharakter ist Hagrid, Harrys treuer Riese, mit dem Herz am rechten Fleck. Selbst Voldemort und dessen Lebensgeschichte kann er etwas abgewinnen, „ein toller Charakter“. Und wegen der Filme: Am Anfang habe er sich gar nicht getraut, ins Kino zu gehen. Die Fantasie der Bücher von Harry Potter, von Hogwarts, von Zauber und Magie; er wollte sie sich nicht zerstören.

Von Harrys Filmen verzaubert

Für meine Eltern war es der nächste Versuch, den lesefaulen Sohn vors Buch zu bekommen. „Harry Potter und der Stein der Weisen“, Lektüre voller Magie. Wenn er das nicht liest, das dachten sie wirklich, stimmt irgendetwas mit ihm nicht. Und ich fing an. Wahrscheinlich eher, um meine Eltern nicht zu enttäuschen als aus Interesse. Ehrlich? Ich schaffte es nicht einmal bis auf Seite 100. Warum kann dieser Harry zaubern? Was ist Hogwarts überhaupt? Wer braucht eine Eule als Haustier? Alles komisch. Das Buch verschwand in den Tiefen meines Zimmers, noch heute steht es im Haus meiner Eltern, bedeckt mit einer Schicht Staub.

Mein Problem: In der fünften Klasse fand die Deutschlehrerin den Harry so wichtig, dass sie ihn kurzerhand auf den Lehrplan setzte. Während meine Mitschüler, allen voran die Mädchen, die Geschichten der ersten beiden Teile regelrecht sezierten, saß ich da und hatte keine Ahnung. Immerhin, zum Lehrplan gehörte auch ein Kinobesuch; die Verfilmung vom Stein der Weisen, zusammen mit der Klasse, während des Unterrichts. Pure Magie. Viele meiner Klassenkameraden waren enttäuscht. Der Film sei nicht annähernd so gut wie das Buch, sagten sie. Ich hingegen war glücklich: Endlich konnte ich mitreden, ich musste dazu nicht einmal lesen.

Seitdem habe ich keinen Film von Harry verpasst. Manchmal ist sogar mein Vater mit ins Kino gegangen. Vorher fragte er immer nach, ob ich denn nur mal zum Buch gegriffen hätte. Sie war wohl eher fürs Protokoll. Wie sagte einst Professor Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts? Wir alle müssten eine Entscheidung treffen: Gehen wir den einfachen Weg oder den richtigen.

Ich sollte die Bücher lesen.

Interessante Zahlen & Fakten Harry Potters Abenteuer wurden in 80 Sprachen übersetzt, die Bücher verkauften sich mehr als 400 Millionen mal. Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe verschliss während der Dreharbeiten 60 bis 70 Zauberstäbe. Jeder einzelne war ein Unikat. Die Bezeichnung Muggel (für Menschen ohne Zaubererblut) wurde 2003 in die Neuauflage des «Oxford Dictionary of English» aufgenommen. Der erste Harry-Potter-Film kam 2001 in die Kinos. Nach Angaben des Branchendienstes Box Office Mojo spielte er weltweit rund 975 Millionen US-Dollar ein. Bei der Ausstrahlung der ersten beiden Teile der Zauberer-Reihe in Deutschland waren im Winter 2010 jeweils mehr als neun Millionen Zuschauer dabei.

von Sebastian Schramm

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:25 Uhr