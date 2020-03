Fußball : 0:1 in Münster: Hansa Rostock verpasst Anschluss an Spitze

Hansa Rostock hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga verpasst. Nach zuvor drei ungeschlagenen Spielen in Folge unterlagen die Mecklenburger am Montagabend bei Preußen Münster mit 0:1 (0:0) und haben auf Rang zehn fünf Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Waldhof Mannheim. Hansas Verteidiger Nils Butzen (66. Minute/Eigentor) erzielte das Tor für die abstiegsgefährdeten Westfalen, die mit dem zweiten Sieg in Serie Hoffnung auf den Ligaverbleib schöpften.

von dpa

02. März 2020, 21:35 Uhr

Beim Comeback des dänischen U21-Nationalspielers Nikolas Nartey, der Hansa wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk monatelang gefehlt hatte, waren die Gäste von Beginn an optisch überlegen. Klare Einschussmöglichkeiten sprangen aus den Bemühungen allerdings kaum heraus. Und wenn, wurden sie leichtfertig vergeben.

Die besseren Chancen hatten die Preußen. Stürmer Lucas Cueto verpasste deren Führung bei zwei Pfostentreffern in der 24. und der 53. Minute nur knapp. Der kurz zuvor eingewechselte Luca Schnellbacher zwang Hansas Schlussmann Markus Kolke nach einem kapitalen Fehler von Butzen in der 64. Minute zu einer Glanzparade. Wenig später war aber auch Kolke machtlos, als Butzen den Ball nach einer Ecke unglücklich ins eigene Tor abfälschte.

Hansa-Trainer Jens Härtel reagierte und verstärkte die Offensive personell. Die Maßnahme fruchtete aber nicht. Die ideenlosen Angriffsattacken brachten die aufopferungsvoll kämpfenden Hausherren nicht in Verlegenheit.