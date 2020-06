Unfälle : 1,5 Promille: Zufall entlarvt betrunkenen Jäger

Ein Zufall hat die Polizei am Wochenende auf die Spur eines betrunkenen Jägers in Vorpommern gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde der 52 Jahre alte Waidmann am Samstagabend auf dem Weg zum Jagdsitz in Torgelow in einen Unfall verwickelt. Obwohl der Jäger mit seinem Auto auf der Landesstraße 32 links in den Wald abbiegen wollte, wurde er noch überholt. Ein Auto raste knapp vorbei, ein Motorradfahrer fuhr auf. Der 17-jährige Kradfahrer wurde verletzt und kam in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch: Der Jäger musste «pusten» und das Gerät zeigte knapp 1,5 Promille an.

von dpa

07. Juni 2020, 19:07 Uhr

So musste der Waidmann aus der Region nicht nur den Führerschein, sondern auch Jagdwaffen und Munition abgeben und wurde zur Blutprobe mitgenommen. An den Fahrzeugen war mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.