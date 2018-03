Konjunktur : 1,8 Prozent Wirtschaftswachstum 2017 im Nordosten

von dpa

28. März 2018, 12:09 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent gewachsen. Damit stieg das Bruttoinlandsprodukt langsamer als bundesweit, wo ein Plus von 2,2 Prozent erreicht wurde, aber stärker als im Osten mit einem Wachstum von durchschnittlich 1,4 Prozent. Dies teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin unter Berufung auf erste vorläufige Regionalergebnisse zur Entwicklung der Volkswirtschaft mit. An der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands habe der Nordosten mit einem Bruttoinlandsprodukt von 42,8 Milliarden Euro einen Anteil von 1,3 Prozent. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, die Wirtschaft komme im Land deutlich voran. Für den Aufschwung sorgten nach seinen Worten vor allem das produzierende Gewerbe mit einem Plus von 2,2 Prozent und der Dienstleistungsbereich mit plus 1,7 Prozent.