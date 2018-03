Brände : 1 Quadratkilometer Grünfläche in Wismar in Flammen

von dpa

19. März 2018, 17:25 Uhr

In Wismar hat eine etwa ein Quadratkilometer große Grünfläche gebrannt. Der Polizei zufolge waren die Flammen am Montagvormittag etwa 25 Meter von einem Wohnhaus im Stadtteil Wendorf entfernt ausgebrochen und dehnten sich aufgrund des Windes schnell auf rund 1000 mal 1000 Metern aus. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Durch den Südwind wurde das Feuer laut Polizeiangaben in Richtung Westtangente getrieben und breitete sich auf einer Grünfläche aus. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzte gab es keine. Der Zubringer zur Westtangente wurde für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt.