Gesundheit : 10 000 Menschen suchen Hilfe bei Sucht-Beratungsstellen

von dpa

04. Februar 2020, 14:48 Uhr

10 127 Menschen haben in den ambulanten Sucht-Beratungsstellen Hilfe aufgesucht im Nordosten. Die häufigste Sucht war 2018 mit 71 Prozent Alkohol, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in der Landespressekonferenz in Schwerin mitteilte. Zum ersten Mal wurde ein Bericht zur ambulanten Suchthilfe mit Daten der landesweiten Beratungsstellen zusammengetragen. 13 Prozent der Männer und Frauen kamen demnach wegen einer Cannabis-Sucht in die Beratungsstellen, gefolgt von drei Prozent Spielsüchtigen. Insgesamt seien etwa drei Viertel der Hilfesuchenden Männer. Die größte Altersgruppe seien die 30 bis 39-Jährigen mit rund 28 Prozent.