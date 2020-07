Gesundheit : 10 Corona-Fälle bei Aida-Crewmitgliedern

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag stark zugenommen. Davon ist auch das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida betroffen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, sind zehn der insgesamt 750 Besatzungsmitglieder, die am Mittwoch aus Asien in Laage angekommen waren, positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Der Nachweis der Infektionen sei das Ergebnis der Präventionsmaßnahmen, die Aida bei der Vorbereitung der Betriebswiederaufnahme der «AIDAmar» und der «AIDAblu» getroffen hat. Beide Schiffe liegen derzeit in Rostock. Der Passagierverkehr hat noch nicht begonnen.

von dpa

24. Juli 2020, 12:45 Uhr