Tourismus : 10 Jahre danach: G8-Strandkorb ist wieder in Heiligendamm

Heiligendamm (dpa/mv) - Es war ein freundliches und friedliches Bild, das im Juni 2007 vom G8-Gipfel in Heiligendamm aus um die Welt ging: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Staatsgäste, unter ihnen George W. Bush und Wladimir Putin, hatten in einem sechs Meter breiten Strandkorb Platz genommen und lächelten um die Wette. Nun ist das riesige Strandmöbel wieder dort. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums hat das Hotel am Montag eine originalgetreue Kopie aufgestellt, in dem sich Hotelgäste bis Mitte Juli niederlassen können. Vom 6. bis 8. Juni 2007 hatten sich im Ostseebad Heiligendamm die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industriestaaten und Russlands getroffen. Aus der damaligen Gruppe der acht Länder (G8) wurde nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahre 2014 die G7-Runde.

Heiligendamm

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 16:05 Uhr