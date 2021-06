Gesundheit : 100.000 Corona-Schnelltests aus MV nach Vietnam

Mecklenburg-Vorpommern stellt Vietnam 100.000 Corona-Schnelltests zur Verfügung.

Schwerin | Die Antigen-Tests aus dem Landesbestand seien am Freitag mit dem Flugzeug in das asiatische Land geliefert worden, teilte die Staatskanzlei in Schwerin am Samstag mit. „Wir haben traditionell sehr gute Kontakte zu Vietnam“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Manche resultierten noch aus DDR-Zeiten, andere seien seit 1990 im Zuge der ...

