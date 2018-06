Kriminalität : 100 000 Euro: Drogenfund deutlich wertvoller als angenommen

Die am Montag in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Sachsen-Anhalt sichergestellten Drogen haben einen Wert von mehr als 100 000 Euro. Zunächst wurde dieser auf rund 75 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Somit sei dies einer der bedeutendsten Fälle der Region innerhalb der vergangenen Jahre.

von dpa

19. Juni 2018, 17:22 Uhr

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei in den drei Bundesländern nach eigenen Angaben insgesamt 15 Häuser wegen mutmaßlichen Drogenhandels durchsucht. Dabei seien vier Personen im Alter zwischen 27 und 35 Jahren vorläufig festgenommen worden.

Bei den Durchsuchungen, die laut Polizei größtenteils im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stattfanden, seien unter anderem acht Kilogramm Marihuana, etwa 1,5 Kilo Amphetamine und insgesamt rund ein Kilo Kokain und Ecstasy-Pillen beschlagnahmt worden.