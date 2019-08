Brände : 100 000 Euro Schaden nach Brand in Sanitzer Gärtnerei

von dpa

14. August 2019, 07:22 Uhr

Bei einem Feuer in einer Gärtnerei in Sanitz bei Rostock ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der Brand sei in der Nacht zu Mittwoch aus bisher ungeklärten Umständen in einem Heizungsraum in einer Halle entstanden, teilte die Polizei am Morgen mit. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten einige Arbeitsmaschinen vor den Flammen retten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.