Brände : 100 000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand: Ehepaar rettet sich

von dpa

18. Oktober 2018, 05:28 Uhr

Ein Brand hat an einem Wohnhaus in Mühl Rosin (Landkreis Rostock) großen Schaden angerichtet. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen an einem angrenzenden Carport ausgebrochen, später stand der gesamte Dachstuhl des Hauses in Flammen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die Bewohner - ein Ehepaar im Alter von 71 und 74 Jahren - konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Mann erlitt leichte Brandverletzungen an einer Hand und am Kopf. Der Sachschaden am Gebäude wurde auf 100 000 Euro geschätzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war noch unbekannt.