Notfälle : 100 000 Liter Gülle ausgelaufen: Polizei ermittelt

Bei einem Agrarbetrieb in Luckwitz bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sind rund 100 000 Liter Gülle unkontrolliert in die Landschaft gelaufen.

Wittendörp | Gegen den Betreiber wird nun wegen des Verdachts der Boden- und Gewässerverunreinigung ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock sagte. Die flüssigen Exkremente aus der Tierhaltung flossen demnach über Nacht in den Boden und zum Teil i...

