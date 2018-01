Freizeit : 100-Millionen-Projekt: Bürgermeister optimistisch

Die Entscheidung für das derzeit größte Tourismus-Projekt an der Müritz - den rund 100 Millionen Euro teuren «Aqua Regia Park» in Waren - steht laut Bürgermeister Norbert Möller (SPD) kurz bevor. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 2018 mit der Phase der Umsetzung beginnen», sagte Möller am Samstag auf dem Neujahrsempfang des Heilbades in Waren. Größte Attraktion des «Aqua Regia Parks» soll ein 35 Meter hoher Tauchturm, laut Investor der größte in Deutschland, kombiniert mit einem 140-Zimmer-Luxushotel sein. Dazu soll es ein Schwimmbad mit 25-Meter-Bahnen, ein Veranstaltungszentrum sowie eine Vielzahl von Therapie- und Wellnessangeboten geben.