Kirche : 100 Sternsinger im Landtag

Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp (CDU) lobte die Aktion. «Indem ihr über das Schicksal von Altersgefährten in Indien und in anderen Ländern sprecht und Spenden für sie sammelt, zeigt ihr Mitgefühl und Hilfsbereitschaft», sagte sie zu den Kindern. «Darüber bin ich sehr froh, und ich möchte euch ermutigen, auch weiterhin mitfühlend und hilfsbereit zu sein.»

In den nächsten Tagen wollen kleinere Gruppen von Mädchen und Jungen, die als «Heilige drei Könige» verkleidet sind und Segenswünsche für das neue Jahr überbringen, auch Regierungsstellen besuchen. So klappern am Donnerstag Kinder aus Kirchengemeinden in Demmin und Stralsund in der Staatskanzlei mit der Spendenbüchse. Am selben Tag besuchen kleine Sternsinger aus der Schweriner katholischen Kindertagesstätte Sankt Anna Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

Das Motto der diesjährigen Spendensammlung, zu der traditionell Kinder zu Jahresbeginn ausschwärmen, lautet «Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit». Im vergangenen Jahr haben sie in Mecklenburg-Vorpommern fast 132 000 Euro gesammelt. Rund 1000 Kinder waren in den ersten Januartagen 2017 als Sternsinger durch das Land gezogen.