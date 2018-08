Unfälle : 1000 Liter Gülle nach Unfall bei Greifswald ausgelaufen

von dpa

13. August 2018, 11:55 Uhr

Nach einem Unfall bei Greifswald sind am Montagmorgen etwa 1000 Liter Gülle aus einem Tankanhänger ausgelaufen. Das Fahrzeug des 44-jährigen Fahrers sei zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Gegenlenken habe sich das Gespann dann aufgeschaukelt, so dass der Anhänger mit dem Tank schließlich umgestürzt und in den Graben gerutscht sei. Die Zugmaschine kippte auf die Gegenfahrbahn, hieß es. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Lkw befreien können, musste aber mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die restlichen rund 6000 Liter Gülle aus dem Tank wurden abgepumpt.