Statistik : 13 032 Kinder in MV geboren

Die Frauen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen weniger Kinder als im Bundesdurchschnitt. Im vergangenen Jahr erblickten 13 032 Neugeborene im Nordosten das Licht der Welt. Im Durchschnitt habe jede Frau zwischen 15 und 49 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern 1,55 Geburten, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Geringer war dieser Wert nur noch in Berlin (1,45), dem Saarland (1,47) und Hamburg (1,49).

von dpa

03. September 2019, 11:40 Uhr

Deutschlandweit blieb die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei 1,57. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 787 500 Kinder auf die Welt gekommen. Das waren rund 2600 Neugeborene mehr als im Jahr zuvor. In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl hingegen um rund 50.

Auffällig sei die Zunahme älterer Mütter, die bei der Geburt eines Kindes 40 Jahre oder älter waren, schrieb das Statistische Bundesamt. Das war im vergangenen Jahr bei 42 800 Geburten der Fall. In der Gesamtgruppe aller Mütter sei ihre Geburtenhäufigkeit mit 88 Kindern je tausend Frauen zwar relativ gering. Im Vergleich zu 1990 habe sich die Zahl aber fast vervierfacht. Damals kamen bei Frauen über 40 noch 23 Kinder auf 1000 Frauen.

Leichte Unterschiede gab es in Ost und West: Im Osten - ohne Berlin - war die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer mit 1,60 Kindern je Frau etwas höher als im alten Bundesgebiet mit 1,58. Am höchsten war sie in Niedersachsen und Brandenburg mit 1,62 Kindern je Frau.

Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr.