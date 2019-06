Denkmäler : 13 historische Mühlen öffnen am Deutschen Mühlentag in MV

Am heutigen Pfingstmontag, dem Deutschen Mühlentag, öffnen in Mecklenburg-Vorpommern 13 historische Wind-, Wasser- und Motormühlen ihre Türen für Besucher. Darunter ist die einzige noch regelmäßig produzierende Windmühle im Land, die Sockelgeschossmühle in Altkalen (Landkreis Rostock). Müller Detlef Preuß rechnet mit 500 bis 1000 Besuchern. Er bietet am Pfingstmontag Führungen durch das Bauwerk, selbstgebackenes Brot und Kuchen im Hofcafé an.

von dpa

10. Juni 2019, 03:43 Uhr

Das Fest für die Mühlen, die zu den ältesten Maschinen der Menschheit gehören, wird für das Land an der Schwedenmühle in Anklam von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) eröffnet.

Zu den ältesten Mühlen, die sich an dem Tag beteiligen, gehört die achteckige Erdholländermühle in Steinhagen bei Stralsund. Die Mühle mit drei Fachwerkgeschossen war bis 1960 in Betrieb. Seit 2003 ist sie in Obhut eines Mühlenvereins.