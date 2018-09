Unfälle : 13 Leichtverletzte bei Schulbusunfall in Brüel

von dpa

11. September 2018, 19:40 Uhr

Bei einem Schulbusunfall in Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind elf Kinder leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte, fuhr ein Schulbus am Montagnachmittag ungebremst auf einen anderen auf, als dieser anhalten musste. Der zweite Bus wurde so auf ein Auto und einen Transporter geschoben. Durch die Kollision wurden die Kinder in den Bussen sowie die Fahrerin eines Pkw und der den Unfall verursachende Busfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 202 000 Euro.