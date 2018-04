Kunst : 13. Rostocker Kunstpreis ausgeschrieben

Die Kulturstiftung Rostock hat zum 13. Mal den mit 10 000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis ausgeschrieben. Dieses Mal geht es um das Thema Malerei, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Ziel des Preises sei es, Künstler, die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder deren Werk einen Bezug zur Region hat, zu würdigen und zu fördern. Die Hansestadt Rostock unterstützt die als Kandidaten ausgewählten Künstler, indem sie Werke von ihnen für die Kunsthalle ankauft. Im vergangenen Jahr hatte der in Berlin lebende Felix Baxmann den Preis in der Kategorie Handzeichnungen erhalten.

von dpa

25. April 2018, 15:33 Uhr

Bewerbungen müssen bis 15. September 2018 bei der Kunsthalle Rostock eingegangen sein. Vom 24. November an werden die Werke der nominierten Kandidaten in der Kunsthalle der Öffentlichkeit präsentiert. Die Preisverleihung erfolgt dann am 15. Dezember.