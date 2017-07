Kirche : 130 Kandidaten treten bei Kirchenparlamentswahl an

Für die Wahlen zur Kirchenkreissynode der evangelisch-lutherischen Kirche Mecklenburg treten 130 Kandidaten an. Im September sollen 50 Mitglieder des «Kirchenparlaments» neu gewählt werden, teilte der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg am Montag mit. Für die Arbeit der Synode sei es gut, wenn engagierte Mitglieder der Ortsgemeinden bereit sind, auf Kirchenkreis-Ebene Verantwortung zu übernehmen, erklärte Propst Wulf Schünemann in Rostock. Das Gremium entscheidet unter anderem über Stellen- und Haushaltspläne des Kirchenkreises und Pfarrstellen. Die Wahlen finden den Angaben zufolge vom 3. bis 30. September statt.

erstellt am 17.Jul.2017 | 11:23 Uhr