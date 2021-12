Katastrophenschutz : 14 Wehren bekommen neue Fahrzeuge

14 Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen moderne neue Tanklöschfahrzeuge.

Malchow | Wie eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums am Mittwoch sagte, handelt es sich um spezielle Tragkraftspritzenfahrzeuge für Löschwasser, die an diesem Samstag übergeben werden. Diese je etwa 200.000 Euro teuren Fahrzeuge sollen unter anderem in Bugewitz (Vorpommern-Greifswald), Papenhagen (Vorpommern-Rügen), Bernitt (Landkreis Rostock), Jabel ...

